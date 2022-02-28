Son Dakika
Başkan Büyükakın’dan Avrupa Konseyi raporuna tepki: "PKK’lı teröristlere savaşçı denilmesi asla kabul edilemez"
Gediz MYO’da oryantasyon etkinlikleri
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu (MYO) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı öğrencilerine hastanede yapacakları uygulama dersi stajı öncesi gerekli oryantasyon eğitimi verildiği bildirildi.
KÜTAHYA 28.02.2022, 13:13
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu (MYO) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı öğrencilerine hastanede yapacakları uygulama dersi stajı öncesi gerekli oryantasyon eğitimi verildiği bildirildi.
Gediz Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Şükran Olgun tarafından Gediz Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleşen oryantasyon etkinliğine Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı öğrencileri katıldı.
Etkinliğin sonunda Olgun, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.