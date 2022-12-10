Gediz Mustafa Necip Alâyeli Anadolu Lisesi kız voleybol takımı il birincisi oldu

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Mustafa Necip Alâyeli Anadolu Lisesi kız voleybol takımı il birincisi oldu.

2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporları kızlar Genç-A Kızlar voleybol müsabakaları yapılan final maçı ile sona erdi.

Final maçında Gediz Mustafa Necip Alâyeli Anadolu Lisesi, Özel Boğaziçi Şehir Anadolu Lisesini 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Voleybol müsabakaları sonunda Özel Boğaziçi Şehir Anadolu Lisesi ikinci, Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi üçüncü, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncü oldu.

Final karşılaşması sonrasında Dereceye giren sporculara ödülleri İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can tarafından takdim edildi.

Mustafa Necip Alâyeli Anadolu Lisesi Kız Voleybol takımını başarılarından dolayı Tebrik eden Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur; “Başta İlçe Kaymakamımız Hakan Alkan olmak üzere, Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak, Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi Kültür Vakfı Başkanı Tahsin Azmioğlu’na, okul yönetimimize ve öğretmenlerimize verdikleri emek için teşekkür ediyorum” dedi.