Gediz Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi’ne kayak evi

Kütahya’nın Gediz Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi, modern kayak evine kavuşuyor.

Vali Ali Çelik; projesi Kütahya Valiliği ve Gediz Belediyesince hazırlanan, Zafer Kalkınma Ajansı’nca desteklenen kayak evinin inşaatı ile 200 metre bantlı taşıma sisteminin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’tan bilgiler alan Vali Ali Çelik, tesisin Gediz’e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Ali Çelik daha sonra Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi programı çerçevesinde Zafer Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle Gediz Belediyesi tarafından yenilenen Koca Hamam ve Hacı Dânâ hamamlarında incelemelerde bulundu.

Murat Dağı’nı yıl boyu cazibe merkezi haline getirecek projelerin bir an önce tamamlanması için herkesin iş birliği içerisinde çalıştığını ifade eden Vali Çelik, katkı sunan herkese teşekkür etti.