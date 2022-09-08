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Gediz Müftüsü Sebahattin Turan oldu
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Bursa’ya atanan Müftü Nurullah Koçhan’ın yerine Sebahattin Turan atandı.
KÜTAHYA 08.09.2022, 12:05
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Bursa’ya atanan Müftü Nurullah Koçhan’ın yerine Sebahattin Turan atandı.
Bursa İl Müftülüğüne Müftü yardımcısı olarak atanan Nurullah Koçhan’dan boşalan Müftülük koltuğuna Diyanet Akademi Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi’nde görev yapan Sebahattin Turan tayin edildi.
Müftü Sebahattin Turan Gediz’de göreve başladı.
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