Gediz Müftülüğü ekipleri deprem bölgesindeki görevlerini Simav ekibine devretti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde deprem bölgesine giden müftülük ekibi görevini tamamlayarak ilçeye döndü.

Gediz ekibi ile birlikte çalışan Çavdarhisar, Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar Müftülük ekipleri de deprem bölgesindeki görevlerini Simav ekibine devrederek dönüş yaptı.

Vaizler, Kur’an Kursu Öğreticileri, İmam Hatip ve Müezzinlerden oluşan ekipler çadır mescitlerde imamet, Kur’an tilaveti vefat edenler için dua, cenaze hizmetleri, depremden etkilenen köylere yardım kolisi, çocuklarla boyama eğitici oyunlar ve kadınlara yönelik programlar düzenlediler.

Deprem bölgesi için çalışmalar düzenlediklerini söyleyen Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, “Ülkemizi derinden sarsan depremin yaralarını sarmak için Müftülüğümüz olarak ya bizzat deprem bölgelerine giderek ya da yardım malzemeleri göndererek, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gönüllülük esasıyla fedakarca deprem bölgesi Hatay’a giderek depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran hocalarımıza teşekkür ederiz" dedi.