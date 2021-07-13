Gediz Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Gediz Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversite bahçesinde koronavirüs salgını hijyen ve mesafe tedbirleri kapsamında düzenlenen törene, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu, Gediz Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Sinan Darcan, İlçe Jandarma Komutan Jandarma Teğmen Yaşar Türker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, İlçe KYK Müdürü Figen Börek,Öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu öğrenciler için yaşamın asıl şimdi başladığını belirterek, “Bizler uzaktan eğitimde size olabildiğince mesleki yeterliliklerinizi sağlamaya çalıştık. Ama şimdi iş yaşamına başladığınızda ne kadar gayretli ve çalışkan olursanız sektörlerinizde o kadar kalıcı yer edinebilirsiniz. Teknolojinin akıl almaz bir hızla ilerlediği bu devirde size tavsiyem, bilişimden uzak kalmayın, teknolojiyle aranızı iyi tutun. Aynı zamanda Dünya artık global bir köy haline geldi. Böyle bir ortamda mutlaka yabancı dil becerilerinizi geliştirin” dedi.

Konuşmaların ardından Gediz Meslek Yüksekokulu birincisi Yağmur Demir’e, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından başarı belgesi verilerek, dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Program 2021 mezunu öğrencilerinin kep atmalarının ardından, Gediz Belediyesi tarafından mezuniyet pilav ikramı ile son buldu.