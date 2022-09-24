Gediz Kayaköy’de hayırsever çiftin yaptırdığı cami lojmanı açılışı yapıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Kayaköy’de hayırsever Osman ve Ayşe Yaman çiftinin yaptırdığı cami lojman açılışı yapıldı.

Açılış törenine Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, daire amirleri, meclis üyeleri, din görevlileri ve köy halkı katıldı.

Müftü Demirtaş, “Bugün Gediz müftülüğünü ziyaret edip meslektaşımıza hayırlı olsun ziyaretini yaptık. Ardından hakikaten cennetten bir köşe gibi olan Kayaköy’ü ziyaret edip vatandaşlarımızla sohbet ettik. Köyümüzde cami görevlisi hocamızın başarılı hizmetler vermesinden ve vatandaşın sevgisini kazanmasından memnun olduk. Hayırsever kardeşlerimizin desteği ile yapılan cami lojmanını açmaktan mutluluk duyduk. Allah hayırlarını kabul eylesin" dedi.

Yeni lojmanın hayırlı olması temennisinde bulunan Ak parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, “Hayırsever vatandaşlarımız Osman-Ayşe Yaman çiftine teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Açılış sonrası köy halkına ikramlarda bulunuldu.