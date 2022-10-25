Gediz, İzmir’de tanıtılacak

Kütahya Valiliği öncülüğünde, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu tarafından organize edilen 28-31 Ekim tarihleri arasında İzmir Bostanlı Pazar Yeri’nde “Kütahya Tanıtım Günleri” yapılacak.

28-31 Ekim tarihlerinde Gediz Belediyesi olarak tanıtım günlerinde Gediz’in tarih, kültür ve turizm zenginliklerini tanıtmak amacıyla stant açacaklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Gediz’imizin yöresel lezzetlerinin tanıtımının da yapılması amacı ile esnaflarımızla işbirliğinde bulunarak, Kütahya Tanıtım Günleri’nde Gediz olarak yerimizi alacağız” dedi.

Başkan Akçadurak; “4 gün sürecek olan etkinlikte, Gediz Belediyesi olarak tanıtım görevlilerimiz ve Gediz Belediyesi Mehter takımı ekibimiz ile İzmir’de tanıtım günlerinde görev alacağız. İlçemizin gözbebeği olan Muratdağı Termal ve Kayak Merkezi ile Gediz Ilıca Termal Tatil Köyümüzü tüm ulusal ve uluslararası fuarlarda olduğu gibi İzmir’de de tanıtımını yapacağız” diye konuştu.

Kütahya tanıtım günlerinde ticari satışların yapılacağı stantlarda yöresel lezzetlerin hem tanıtımı yapılacak hem de esnaflara maddi yönden katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Akçadurak; “Gediz’i her yönüyle yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı için elimizden geleni yaparak, ilçe ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Düzenlenecek olan tanıtım günlerinin yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacağını düşünüyor, görevlilerimize kolaylıklar diliyorum” açıklamasında bulundu.