Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ’MESEM Ustalık Telafi Programı’nı tanıttı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ustalık Telafi Programı’nın tanıtımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 33 alan 183 dalı içerecek şekilde 2022 Nisan ayı itibariyle uygulanmaya başlanan Ustalık Telafi Programı ile işletmelerde çalışanların mesleki tecrübeleri arttırılarak, ustalık belgesi almaları sağlanabiliyor. Ayrıca Ustalık Telafi Programından faydalanarak üretim kalitesini arttırmanın yanında nitelikli personel istihdamını devlet teşviki ile tamamlamasına imkan sağlıyor.

Ustalık Telafi Programının tanıtımını gerçekleştirmek adına Gediz’de meslek liseleri, mesleki eğitim merkezleri ve işletmeleri ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Emre, bu çerçevede ilçede Avukatlık yapan ve yerel bir gazetenin yetkilisi olan Avukat Mustafa Mert Özalp’i ziyaret etti.

Ziyarette programın detaylarını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Ustalık Telafi Programının Bakanlığa bağlı mesleki eğitim merkezleri ve meslek liseleri bünyesinde gerçekleştiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Eğitim programımız ile ilgili alan ve ilgili dalın programında belirtilen süre kadar, yani yaklaşık 27 hafta sürüyor. Lise mezunlarımız için telafi programı eğitim içeriğinin tamamı işletmelerde yapılıyor. Diğer eğitim alanlar için program 4 gün işletmede, 1 gün eğitim kurumunda yapılıyor” dedi.

Eğitimin, işletme ile Ustalık Telafi Programı sözleşmesinin yapılması akabinde başlayacağını belirten Müdür Bahadur, “Ustalık Telafi Programına çalışan sayısı 50’den çok ise protokol imzalanarak, 50’den az ise protokol imzalanmaksızın 2022 yıl sonuna kadar kayıt yapılabilecek. Eğitim süresince öğrencilerin sigorta primleri ile işletmelere devlet katkısı yapılacak. Öğrenciler program sonunda Milli Eğitim Bakanlığının beceri sınavında başarılı olması sonucunda ustalık belgesini almaya hak kazanacaklar” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Avukat Mustafa Mert Özalp, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesinde ilçemizde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Ustalık Telafi Programından bir çok işletmenin faydalanacağına inanıyorum. Bu program ile işletmeler nitelikli personel ile üretim kalitesinin arttıracaktır. Sigorta yükünde işletmelere önemli katkılar verecek ve istihdamın artmasını sağlayacaktır. Programın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.