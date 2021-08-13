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Gediz-Hisarcık karayolunun ihalesi yapıldı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gediz-Hisarcık karayolunun yapım ihalesinin gerçekleştiğini ifade etti.

KÜTAHYA 13.08.2021, 20:35
Gediz-Hisarcık karayolunun ihalesi yapıldı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gediz-Hisarcık karayolunun yapım ihalesinin gerçekleştiğini ifade etti.

Başkan Sebahattin Ceyhun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Emet, Hisarcık ve Gediz ilçelerimizi birbirine bağlayacak olan 35,9 kilometrelik karayolunun ihalesi, 58 firmanın katılımıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleşmiştir. Şehrimize ilçelerimize hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.
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