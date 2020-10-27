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Gediz gençlik merkezine EBA erişim noktası

GEDİZ GENÇLİK MERKEZİNE EBA ERİŞİM NOKTASI

KÜTAHYA 27.10.2020, 11:56
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Gediz gençlik merkezine EBA erişim noktası

KÜTAHYA(İHA)Kütahya’nın Gediz Belediyesi evinde internet erişim sıkıntısı yaşayan öğrencilere Gediz Gençlik Merkezi’nde uzaktan eğitime katılım imkânı sunuyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ın talimatıyla Adnan Menderes Yaşam Parkı Gediz Gençlik Merkezi’ne Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders sınıfları oluşturdu. Evlerinde internet olmayan, bilgisayar olmayan ya da sorun yaşayan öğrenciler, bu sınıflara gelerek canlı derslere katılabilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Covid-19 ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilere destek olunması noktasında gençlik merkezimiz üzerinden bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Her zaman eğitimin destekçisi olan belediyemiz tarafından pandemi nedeniyle eğitimin uzaktan yapıldığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’na giriş imkânı bulamayan öğrenciler için Gediz Gençlik Merkezi’ni hazırlayarak, öğrencilerin en sağlıklı şekilde eğitimlerine devam edebilmesi için dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. “Tabletini Bilgisayarını alda gel” kampanyası kapsamında masalar sosyal mesafeye uygun olarak düzenlendi. Gençlerimiz; maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gönül rahatlığı ile Gediz Gençlik Merkezimizde derslerini takip edebilecekler. Evinde internet erişimi sıkıntısı yaşayan tüm öğrencilerimizi Gediz Gençlik Merkezine bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

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