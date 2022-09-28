Gediz Belediyesi’nden öğrencilere hediye

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, bu sene ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere “Okula Hoş geldin” hediyesi dağıttı.

İçerisinde Deprem Eğitimi Boyama Kitabı, Trafik Eğitimi Boyama Kitabı, Boyama Kalemi ve Çikolata bulunan Gediz Belediyesi’nin hazırlamış olduğu çantaları; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur tarafından öğrencilere dağıtılarak, başarılar dilediler.

Minikler, okul sıralarında hediyelerini görünce ayrı bir mutluluk yaşarken, öğrencilerin okuldaki heyecanına ortak olan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Gediz Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, her zaman birinci önceliğimizdir. Bu çerçevede bu yıl okula yeni başlayan evlatlarımız için “Okula Hoş Geldin” hediyesi ile heyecanlarına ortak olmak istedik. İçerisindeki boyama kitapları, hem öğrenirken eğlenmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri hem de bilgileri pekiştirmek adına çocuklarımız için özel olarak hazırlandı. Geleceğimizin teminatı olan kıymetli yavrularımıza hediyemiz olan bu boyama kitaplarıyla hem öğrenecekler hem de boyarken eğlenecekler. Bu vesile ile 2022 - 2023 Eğitim Öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Çocuklar için özel hazırlanan Deprem Eğitimi ve Trafik Eğitimi Boyama Kitapları içerisinde Başkan Akçadurak tarafından depremden önce, deprem sırasında, depremden sonra yapılması gereken kurallar ve trafik kuralları hakkında bilgiler verilmekte.

Öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, hediyelerinden dolayı da Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a teşekkür etmeyi ihmal etmediler.