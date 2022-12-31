Gediz Belediyesi’nden öğrencilere destek

Kütahya’nın Gediz ilçesinde belediyenin katkılarıyla Akademik Başarıyı İzleme Programı (ABİP) çerçevesinde 8 ve 12.sınıf öğrencilerine YKS ve LGS deneme sınavları yapıldı.

Gediz Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu İlçedeki akademik süreci izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla bu yıl itibari ile Akademik Başarıyı İzleme Programı (ABİP) çerçevesinde muhtelif çalışmaların yanı sıra il ve ilçe düzeyinde deneme sınavları düzenlendi.

Düzenlenen sınavı Gediz’de 8 ve 12.sınıf düzeyinde eğitim gören öğrenciler katıldı.

Deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilere Ilıca Termal Tatil Köyü’nde ücretsiz eğlence imkanı sunulacağı öğrenildi.