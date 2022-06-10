banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede

Gediz Belediyesi’nden “Merhaba bebek” projesi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok projeyi hayata geçirerek vatandaşların takdirini kazanan Gediz Belediye Başkanlığı, yeni bebek sahibi olan ailelere yönelik hazırladığı “Merhaba bebek” projesi ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor.

KÜTAHYA 10.06.2022, 13:15
Gediz Belediyesi’nden “Merhaba bebek” projesi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok projeyi hayata geçirerek vatandaşların takdirini kazanan Gediz Belediye Başkanlığı, yeni bebek sahibi olan ailelere yönelik hazırladığı “Merhaba bebek” projesi ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor.

İlçe genelinde yeni bebek sahibi olan ailelere hediyelerini takdim eden Gediz Belediye Başkanlığı ekipleri, yeni doğan her çocuğa ve annelere hediye verilmesi amacıyla başlattığı kampanya doğrultusunda yeni doğan bebeğin tüm ihtiyacını barındıran malzemelerin yer aldığı bebek seti ailelere takdim ediliyor.

Konu hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “İlçemizde yeni bebeği olan ailelerin mutluluklarını paylaşıyoruz. Kendilerine çeşitli hediyeler verip, yeni doğan yavrularımıza bahtı açık olsun temennisinde bulunuyoruz. Yavrularımızın ilk hediyeleri bizden” açıklamasında bulundu.

Aileler ise, yeni doğan çocukları için Gediz Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirterek, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve ekibine teşekkür ettiler.

Hediye haricinde bebek seti içerisinde yer alan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ın, bebekler için yazdığı tebrik kartı da yer alıyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu