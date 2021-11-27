Gediz Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine destek

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, belediye tarafından ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine maddi destek verildi.

Gediz Belediye binasında düzenlenen törenle, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili tarafından Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü, Gediz Gençlik Kulübü, Gediz Gücü Kulübü, Muhipler Fatih Spor Kulübü ve Gediz Dayınlar Spor Kulübü Başkanlarına çekleri takdim edildi.

Amatör Spor Kulüp Başkanları, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a kulüplerine ve amatör spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.