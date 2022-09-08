Gediz Belediyesi personeline yangın tatbikatı
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İtfaiye Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik yangın eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı eğitimi verildi.
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İtfaiye Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik yangın eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı eğitimi verildi.
Çıkabilecek yangınlara karşı tüm personelin daha duyarlı, hassas, donanımlı, eğitimli olması ve müdahale, kurtarma, koruma ve ilk yardım bilgisinin olması gerektiğine dikkat çekilen eğitimde, personele yangın söndürme cihazları tanıtılarak, kullanımı hakkında bilgiler verildi. Teorik olarak verilen bilgiler yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşındı.
Yangın durumunda paniğin en aza indirgenmesi adına zaman zaman tatbikat yapılmasının önemine değinen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, acil durumlarda oluşturulacak bilinçli refleks bireylerin hayatta kalmasını ve başkalarının da hayatını kurtarmasına vesile olacaktır. Uygulamaların eksikleri görmek ve yerinde müdahale etme adına önemli olduğunu belirtti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya’yı hafife alanlara söylüyorum. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Rusya doğalgazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa’da yükseldi. Herkes karara kara düşünüyor bu kışı nasıl atlatacağız” dedi.
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