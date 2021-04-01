Gediz Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol

Kütahya’nın Gediz Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile vatandaşlar artık emlak rayiç değer işlemlerini daha etkin ve seri şekilde yapabilecekler.

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve İlçe Tapu Müdürü Salih Çekildaş arasında imzalandı.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Vatandaşlarımızın belediyecilik işlemlerini günün şartlarına uygun olarak kolaylaştırmak için çaba veriyoruz. Vatandaşlarımızın tapu işlemlerinin daha çabuklaştırılması açısından, belediyemiz ve ilçe tapu müdürlüğümüz arasında elektronik ortamda iş ve işlemlerin daha seri yürütülebilmesi için protokol imzaladık. Bu işbirliği protokolüyle, vatandaşlarımızın özellikle tapu harcı esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerlerinin elden alınarak zaman kaybı ve yoğunluğun azaltılmasını amaçlıyoruz. Belediye olarak vatandaş odaklı hizmetlere devam ediyoruz ” dedi.