Gediz Atatürk Ortaokulu İspanya’ya gitti

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Atatürk Ortaokulu ‘Erasmus’ proje ekibi İspanya’ya gitti

Gediz Atatürk Ortaokulunun da ortakları arasında yer aldığı İtalya, İspanya, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye ortaklı, M 2020-1-ES01-KA229-081709_4 nolu ve Mens Sana in Corpore Sano-Young Healthy Students Okullar Arası Değişim Ortaklıkları projesinin üçüncü toplantısı İspanya’nın Bilbao şehrinde 17-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

İspanya’da düzenlenecek olan hareketliliğe Atatürk Ortaokulundan 2 öğretmen ve 5 öğrenci katılacak. Öğretmen ve öğrenciler proje çerçevesinde İspanyol ailelerde konaklayacaklar ve proje temalarından olan sörf, kürek, golf, jai alai gibi farklı spor dallarını deneyimleyecekler.