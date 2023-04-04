Gediz Altınkent Ortaokulu’nun Erasmus projeleri

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Altınkent İlk ve Ortaokulu Erasmus proje ekibi, Romanya hareketliliğini tamamladı.

Kütahya Gediz Altınkent İlkokulu-Ortaokulun Mart 2022 başvuru döneminde İtalya’dan sunduğu “Virtual Production Factory” isimli Erasmus+ KA210SCH projesi çerçevesindeki ilk hareketliliği Romanya’nın Climneti şehrine gerçekleştirdi.

İtalya, Estonya, Romanya ve Türkiye ortaklı uluslararası proje çerçevesinde tüm okullardan 25 kişi katıldı.

Romanya seyahati ve ilgili proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü ve Okul Müdürü Okan Karaca kurum olarak 2023 yılında 4 farklı projeyi aynı anda yürütmekten mutluluk duyuyoruz dedi.

Okul Müdürü Karaca, “Romanya hareketliliğine katılan öğretmen ve öğrencilerimiz “Yeşil Ekran Teknolojisi” ve “Yeşil Ekran Teknolojisinin Eğitime Entegrasyonu” konularında derinlemesine bilgi sahibi oldu. Romanya’da bu konuda tüm okullar arasında karışık takımlar oluşturuldu ve atölye çalışmaları yapıldı” dedi.

Müdür Karacan ayrıca, “3 öğretmen ve 3 öğrenci ile katıldığımız Romanya hareketliliğimizi başarı ile tamamladık. Eğitimde dijital dönüşüm temalı projemiz çerçevesinde bir sonraki aktivitemiz 22-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında Estonya’nın Narva şehrine düzenlenecek” dedi.