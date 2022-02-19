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Gediz Altınkent Ortaokulu’nda Bilim Fuarı

Kütahya’nın Gediz İlçesine bağlı Altınkent Ortaokulu’nda Bilim Fuarı açıldı. Söz konusu fuarda; 10’u araştırma, 6’ı inceleme,4’ü tasarım olmak üzere toplam 20 proje bulunuyor.

KÜTAHYA 19.02.2022, 10:06
Gediz Altınkent Ortaokulu’nda Bilim Fuarı

Kütahya’nın Gediz İlçesine bağlı Altınkent Ortaokulu’nda Bilim Fuarı açıldı. Söz konusu fuarda; 10’u araştırma, 6’ı inceleme,4’ü tasarım olmak üzere toplam 20 proje bulunuyor.

Okulun Çok Amaçlı Salonunda başlayan törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Tosunoğlu, Yusuf Dağ, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve veliler katıldı.

Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir şeklinde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, "Proje faaliyetlerinin öğrencilerin bilimsel araştırma yapmaya teşvik edilmesi, takım çalışması, proje hazırlama becerilerini ve ortaya çıkan çalışmaları sunmaları açısından önemli olduğunu vurguladı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla hareketlenen okulların bilim fuarları ile şenlendiğini dile getiren Bahadur, “Fuarların hazırlık, başvuru ve düzenlenmesinde süreçlerinde emeği geçen okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Törende yapılan konuşmaların ardından Bilim Fuarı’nın açılış kurdelesi törene katılan protokol tarafından kesildi.

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