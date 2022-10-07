Gediz Altınkent Ortaokulu Portekiz yolcusu

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Erasmus+KA229 Programı çerçevesinde Altınkent Ortaokulu Portekiz’e gidiyor.

Gediz Altınkent Ortaokulunun da ortakları arasında yer aldığı İtalya, Portekiz, İspanya, Litvanya ve Türkiye ortaklı, IPA (Information Processing Agents) "Bilgi İşleme Ajansları" adlı Erasmus +K229 (Okullar Arası Değişim Ortaklıkları) projesinin üçüncü toplantısı Portekiz’in viseu şehrinde gerçekleşecek.

Altınkent Ortaokulu ve Proje ekibi için dördüncü yurt dışı eğitim etkinliği ve deneyimi olacak ve bir hafta sürecek programa 2 öğretmen ve 4 öğrenci katılacak.

Projeyi yürüten Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karacan; “Gerçekleştireceğimiz proje çerçevesinde Robotik Kodlama, 3D Çizim-Tasarım ve Arttırılmış Gerçeklik alanlarında etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Portekiz’de okul ziyaretleri gerçekleştirerek okuldaki derslere katılım sağlamayı, öğretmen ve öğrencilerin teknoloji kullanım standartlarını gözlemleyeceğiz. Protokol ziyaretleri ve Portekiz’in kültürü hakkında bilgi edinmeyi planlıyoruz” dedi.

Proje etkinlikleri içerisinde 2023 yılı Mart ayında Altınkent Ortaokulu ev sahibi olarak İtalya, İspanya, Litvanya, Türkiye’den gelen öğretmen ve öğrencileri ağırlayacak. Projenin son toplantısı 2023 yılı Haziran ayında gerçekleştirilerek Ağustos ayında sonlandırılacak.