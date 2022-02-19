Gediz Altınkent Ortaokulu personelinin yüzde 80’i artık “Yüksek Lisans” mezunu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Altınkent Ortaokulu personelinin yüzde 80’i yüksek lisanslarını tamamladı. Çeşitli alanlarda yüksek lisanslarını başarıyla tamamlayan öğretmenler için Altınkent Ortaokulunda temsili mezuniyet töreni düzenlendi. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Şube Müdürleri Yusuf Dağ ve Mustafa Tosunoğlu tarafından öğretmenlere plaket ve mezuniyet belgesi takdim edildi.

Çağın ihtiyaçlarına göre kendini sürekli olarak güncelleyen, alanında yetkin, dinamik, yenilikçi, girişimci, araştırma ve iletişim becerileri gelişmiş kişiler olmak için var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Okul Müdürü Okan Karacan; “ Bugün itibariyle Altınkent Ortaokulu personelimizin %80’i artık “Yüksek Lisans” mezunudur. Öğretmenlerimizin alanlarında profesyonelleşme gayretleri okul iklimine olumlu yansımakta böylelikle akademik başarımız ve kurum kapasitemiz her geçen gün daha da artmaktadır” dedi.