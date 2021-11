Gediz Altınkent Ortaokulu öğretmenlerine ’Avrupa kalite etiketi’ ödülü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Altınkent Ortaokulu eTwinning projeleri ’Avrupa kalite etiketi’ ile ödüllendirildi.

2014 yılından buyana düzenli olarak eTwinning projeleri yapılan Gediz Altınkent Ortaokulu’nda bu yıl da gelenek bozulmadı. Okul Müdürü Okan Karacanın kuruculuğunu yaptığı, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ümit Karaduman ve Türkçe Öğretmeni Müdür Yardımcısı Bayram Çelik’in üye ortağı olduğu medya okuryazarlığı ve dezenformasyon temalı “Dijital Çağın Bilinçli Medya Okuryazarları- Conscious Media Literates of the Digital Age” projesi ile dijital ayak izi konulu “I’m Using Safer Internet I Don’t Leave a Digital Footprint“ eTwinning projesi Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Okan Karaca, “Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına öğretmenlerimizin yapmış olduğu destekleyici çalışmalar sayesinde akademik başarı grafiğimiz her geçen gün yükselmekte. Ulusal ve Uluslararası projeler (eTwinning, Erasmus+) sayesinde okulumuz Avrupa çapında görünürlüğü artan örnek okul statüsüne girdi” şeklinde konuştu.