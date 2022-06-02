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Gediz Altınkent İlokulu öğretmenleri Litvanya’ya gitti
Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent İlkokulu öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonuna dahil olarak işbaşı gözlem faaliyeti için Litvanya’nın Kaunas şehrine gitti.
KÜTAHYA 02.06.2022, 18:39
Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent İlkokulu öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonuna dahil olarak işbaşı gözlem faaliyeti için Litvanya’nın Kaunas şehrine gitti.
Kaunas şehrinde 10 gün sürecek faaliyet çerçevesinde, Gediz Altınkent İlkokulu Sınıf öğretmeni Aysel Genç, okul öncesi öğretmeni Ayşe Tuğrul Yılmaz ve İngilizce öğretmeni Fırat Mıdık, web 2.0 araçlarının derslere entegrasyonu, esnek öğrenme ortamları ve erken çocukluk dönemi yabancı dil öğretimi konusunda yerinde gözlem yaparak çalışmalarını sürdürecek.