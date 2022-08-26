Gediz Altınkent İlkokul ve Ortaokulu’ndan Erasmus başarısı

Kütahya’nın Gediz Altınkent İlkokulu-Ortaokulunun Mart 2022 başvuru döneminde İtalya’dan sunduğu “Virtual Production Factory” isimli Erasmus+ KA210SCH projesi 100 üzerinden 97 puanla hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

60 bin Euro bütçeli proje İtalya, Estonya, Romanya ve Türkiyeile birlikte uluslararası ortaklı proje çerçevesinde yapılacak ulus ötesi hareketlilikler 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde tamamlanacak.

60 bin Euro bütçeli eğitimde dijital dönüşüm temalı projede, Altınkent İlkokulu-ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, artırılmış ve sanal gerçeklik aktiviteleri ile bu teknolojilerin eğitim ortamlarına, eğitim programlarına entegrasyonu ile ilgili çalışmalar yapacaklar.

Proje Yürütücü olan Okan Karaca, “Bulunduğumuz yöre dezavantajlı bir bölge olmasına rağmen ekip ruhu ile başarılı projeler gerçekleştiriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına öğretmenlerimizin yapmış olduğu destekleyici çalışmalar sayesinde akademik başarı grafiğimiz her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Ulusal ve uluslararası projeler (eTwinning, Erasmus+) sayesinde okulumuz Avrupa çapında görünürlüğü artan örnek okul statüsüne girdi. Erasmus projeleri ile amacımız, görev yaptığımız süre içerisinde her öğretmen ve öğrencimizin Avrupa deneyimini yaşaması, 21.yüzyıla gerekliliği olan dijital dönüşüme adapte olmalarıdır” ifadelerini kullandı.