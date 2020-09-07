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Gediz AK Parti’de kongre heyecanı

GEDİZ AK PARTİ 7.OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI

KÜTAHYA 07.09.2020, 16:24
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Gediz AK Parti’de kongre heyecanı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde AK Parti 7. Olağan İlçe Kongresi, Adnan Menderes Yaşam Parkı Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlendi.

Mehmet Erkan’ın tek aday olarak gösterildiği ve Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen kongrede Divan başkanlığını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İl Koordinatörü Av. İbrahim Yurdunuseven’in yaptığı kongre, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan; “Kongreler partilerin muhasebe ve murakabe dönemleridir. Öncelikle bu onur verici göreve layık görülmek bizim için ayrı bir gururdur. Yarından itibaren her Pazar seçim olacakmış gibi AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı yine sahada olacak, yine kapı kapı gezerek Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını Allah’ın izniyle tüm Gediz’e ulaştıracağız. 7. Olağan Kongremizin Partimize, İlçemize, Kütahya’mıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak konuşmasında; “2000’li yılların başında ekonomik ve siyasi krizlerle; Yalan, yoksulluk ve yolsuzluk girdabına sürüklenen ülkemizin en zor döneminde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde iktidar olan Partimizin bugün ülkemize kazandırdığı imkânlar Allah’a şükür ki bize bu gururlu ortamları sağlamıştır.

Vefayı şiar edinmiş bir kimlikle; Bütün bunları hep birlikte yaptık anlayışıyla, Partimiz kurulduğu günden bugüne kadar oylarıyla destekleriyle dualarıyla samimiyet ve gayretleri ile partimize katkısını esirgemeyen isimlerini zikredemediğimiz, teşkilatlarımızda görev yapan, sorumluluk alan teşkilatın kayıtlı, kayıtsız, destekçi ve tüm emekçilerine; görev yaptıkları süre içinde bayrağı onurla devreden hepsi birbirinden kıymetli ilçe başkanlarımıza, Bayrağı Mehmet kardeşime devreden Mesut Yörük ve yönetimindeki arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür eder bayrağı devralan Mehmet Erkan ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunar çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Başkan Akçadurak; “İnşallah hep birlikte daha güzel olana varmak için birlik ve beraberliğimizi daha da güçlü kılacağız. Bu yolda milletimizle gönül gönüle, Türkiye için inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Kurulduğu günden bu güne Gediz’de tüm seçimleri kazanan bir teşkilatı; İnsanıyla, özverisiyle, Siyasi birikimiyle vesair tüm unsurlarıyla emek harcanmış bir mirası; devralmanın gururunu ve sorumluluğunu alacaklarına emin olduğum arkadaşlarıma da şimdiden Allah’tan kolaylık diliyor, 7. olağan kongremizin ülkemize, milletimize ve siz kardeşlerime hayırlar getirmesi düşüncesiyle, 2023 hedeflerimize daha sağlam ve kararlı şekilde ulaşmak dileklerimle Şahsım ve Belediye Meclis üyesi arkadaşlarım adına; bu güne kadar ki ve bundan sonra ki destekleriniz için hepinize yürekten sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. İlk günkü aşk ve azimle, gece gündüz demeden, durmak yok yola devam” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunması ve video gösterisinin izlenmesiyle devam etti.

Faaliyet ve kesin hesap raporlarının okunarak ibra edilmesinin ardından divan heyetine verilen yönetim kurulu listesinde yer alan isimler kürsüye çıkarak delegelere tanıtıldı. Kongre yığılma olmaması için kurulan 3 sandıkta oy verilmesi işlemiyle son buldu.

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan’ın yönetim kurulunda, Halit Tülüoğlu, Cemil Şentürk, Ercan Altınkaya, Ersan Yıldız, Halil Şengöz, Arif Tunç, Ahmet Dündar, İsmail Tuncay, Ahmet Kuru, Süleyman Erdinç, Mehmet Dik, Suat Bilgili, Arif Akdağ, Ali Güvendik, İbrahim Kart, Mehmet alkan, İnci Öztürk Vurğun, Hatice Şahin, Emine Aktürk yer aldı.

Gediz Ak Parti 7. Olağan Kongresine, AK Parti Afyon Milletvekili İl Koordinatörü Av. İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Kütahya Milletvekili-MKYK Üyesi Ahmet Tan, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, AK Parti Kütahya Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, AK Parti Kütahya İl Başkan Yrd. Kemal Kırbıyık, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Gediz Kadın Kolları Başkanı Tuba Akbulut ve Yönetim Kurulu, AK Parti Gediz Gençlik Kolları Başkanı Ali Kemal Kanyılmaz ve Gençlik Kolları, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Gediz Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Vedat Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Gediz Belediyesi Meclis Üyeleri, Mahalle ve Köy Muhtarları ve Vatandaşlar katıldı.

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