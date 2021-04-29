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Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı lalelerle bir başka güzel

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Baharın gelmesiyle birlikte Adnan Menderes Yaşam Parkı rengarenk laleler ile süslendi.

KÜTAHYA 29.04.2021, 12:47
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Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı lalelerle bir başka güzel

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Baharın gelmesiyle birlikte Adnan Menderes Yaşam Parkı rengarenk laleler ile süslendi.

Gediz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda bulunan yeşil alanlara 4 bin adet Petunya lale dikimi gerçekleştirildi.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Bahar mevsiminin gelmesiyle binlerce rengarenk lalelerle Adnan Menderes Yaşam Parkı, muhteşem ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Lalelerle oluşan muhteşem manzarayı yerinde gören aileler, lalelerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek, baharın tadını çıkarıyor” dedi.
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