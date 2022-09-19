Gediz 15 Temmuz Özel Eğitim Okulu, özel uygulama alanına kavuştu

Kütahya’nın Gediz İlçesinde 15 Temmuz Özel Eğitim Okulu, özel uygulama alanına kavuştu.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu proje çerçevesinde, özel öğrencilerin daha güzel bir ortamda, daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamaya yönelik Milli Eğitim Bakanlığının kendi yerli ve milli üretimi 3 beceri uygulamasının montajı yapılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Beden eğitimi ve spor alanı, müzik uygulama alanı, duyu ve hareket geliştirme uygulama alanından oluşan 3 beceri uygulama alanının montajının bitirilmesiyle 15 Temmuz Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

Kurulan 3 beceri uygulama alanının, eğitim gören çocukların uygulama becerilerini arttırmaya yönelik bir hizmet olduğunu belirten 15 Temmuz Özel Eğitim Okulu Müdür Vekili Hasan Ulutürk, “3 beceri uygulama alanında özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın bireysel ve gelişimsel özelliklerine uygun olarak gönderilen materyaller ile çalışmalar yapmaktayız. Beceri uygulama alanlarında öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına, yaşayarak aktif öğrenmelerine, yeteneklerinin keşfedilmesine olanak sağlanıyor” dedi.

Ulutürk ayrıca; “Uygulama alanının okulumuza kazandırılmasında, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’e, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu’na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’a, Öğretmenlerimize ve Yardımcı Personellerimize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.