Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu Romanya’ya gitti

Kütahya’nın Gediz İlçesinde 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu 6 öğrenci 3 öğretmen ile Romanya’nın Giurgiu şehrine gitti.

1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu çerçevesinde 25-30 Eylül tarihleri arasında çeşitli çalışmalara katılacaklar.

5 günlük ziyaret boyunca öğrenci ve öğretmenler Romanya eğitim sistemi hakkında bilgi alacaklar. Ayrıca öğrenciler kendi yaş grupları ile derslere katılma imkanı bulacak. Katılımcılar ayrıca Türk kültürünü tanıtarak, Romanya kültürünü tanıma fırsatını da yakalayacaklar.