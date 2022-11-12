"Geç kalınmış hizmetleri yapıp, milletimizin hizmetine sunuyoruz"

Kütahya Belediyesi, şehrin farklı noktalarındaki ihtiyaçlar doğrultusunda İkizhüyük Mahallesi’nde yapımı tamamlanan su deposunu hizmete açtı. Açılışta konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya’mıza geç kalınmış bu hizmetleri, kendi dönemimizde yaptık, milletimizin hizmetine sunduk” dedi.

İkizhüyük Mahallesi su deposu açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Alim Işık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana önceliğimiz vatandaşımızın isteği oldu. Hangi mahallemizde acil ihtiyaç ne ise ona öncelik verdik. Benzer uygulamayı dönemimizin sonuna kadar da devam ettireceğiz. Ama bunu belirlerken de değerli muhtarlarımızdan bu talebi aldık. Sonra da vatandaşımıza sorduk. Muhtarımız bu konuyu bize iletti. İhtiyaç olduğu belirlendi. O doğrultuda özellikle göreve geldiğimiz zaman bazı mahallelerimizde içme suyu depolarımız çok büyük ihtiyaçtı. Vatandaşımızın musluğundan çamur akan mahallelerimiz, evlerimiz vardı. Vatandaşımız bize önce temiz su içirin dedi. Bu çerçevede şu ana kadar, Sofu, Güvecçi, Okçu, Kumarı Mahallelerimize ve İkizhüyük Mahallemize 300 tonluk, Evliya Çelebi Mahallemize de geçen hafta açılışını yaptık. Evliya Çelebi Mahallemizle birlikte Bahçelievler, Mehmet Akif Ersoy ve Aydoğdu Mahallelerimize su desteği verecek olan 3 bin tonluk su deposunu en modern şekliyle Belediyemizden merkezi komutayla kontrol edebileceğimiz haliyle yaptık” diye konuştu.

"50 yıl su sorunu olmayacak"

Suyun önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Su medeniyet, su hayat. Su var ise hayat var. Yoksa ne kadar diğer hizmetleri götürürseniz götürün hayatın tadı yok. İnşallah tüm şehrimizde sağlıklı içme suyunu önümüzdeki yıl yapacağımız birkaç ilave depoyla tamamlamış olduk. Böylece en az 50 yıl, Allah ömür verir de iyi kullanılırsa 100 yıla kadar bu mahallelerimizin su sorununu çözdük. Sadece su depoları değil, şehrimizi teslim aldığımızda en acil merkez mahallelerimizdeki ihtiyaçları yağmur suyu hattı, kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve olmayan yerlere çekilmesi, eskimiş su borularının değiştirilmesi, yolların asfaltlanması, parke taş döşenmesi gibi talepler vardı. Bazı mahallelerimizde elektrik hatları yolun üzerinde direklerdeydi.Şükürler olsun şimdi şehrimizin hemen hemen tamamının altyapı hizmetlerini bitirdik” ifadelerini kullandı.

Dumlupınar Mahalle’sinde yaklaşık 10 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme projesinin devam ettiğini belirten Başkan Işık, “Çalışmaları gidip yerinde görmenizi isterim. 1’er metre çapında, 70 santimetre çapında boruların yerin altına gömülüp kimsenin görmediği ve zaman zaman da muhaliflerin “Ne yaptı?” diyerek kendilerine göre eleştirmeye çalıştıkları hizmetleri lütfen görünüz. Bunları yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Altyapı çalışmalarımızın yüzde 90’ını tamamladık. Bundan sonra da üstyapı çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.