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Gazi Sami Erşahin toprağa verildi
Vali Ali Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden malul gazi Hava Astsubay Çavuş Sami Erşahin’in cenaze merasimine katıldı.
KÜTAHYA 14.04.2022, 23:09
Vali Ali Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden malul gazi Hava Astsubay Çavuş Sami Erşahin’in cenaze merasimine katıldı.
3 çocuk babası 57 yaşındaki Erşahin’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından dualarla Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Aileye başsağlığı dileyen Vali Çelik, malul gazi Hava Astsubay Çavuş Sami Erşahin’in eşi Şerife Güneş Erşahin’e Türk bayrağı takdim etti.