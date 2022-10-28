Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencileri İzmir gezisine katıldı

Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencileri “Gezi Tanıtma ve Turizm Kulübü “ organizasyonunda İzmir, Selçuk, Efes ve Şirince gezisine katıldı.

Okul Müdürü Ömer Uysal, okulun Gezi Tanıtım ve Turizm Kulübü Danışman Öğretmeni İbrahim Erkan Demir, organizasyonunda kendisinin başkanlığında düzenlenen İzmir, Selçuk, Efes ve Şirince gezisinin öğrenciler açısından çok verimli geçtiğini belirtti.

Müdür Uysal, “Gezinin amacına uygun gerçekleştirilerek, tarihi kültür turizm gezisinin öğrenciler üzerinde güzel tesirler bıraktığına inanıyoruz. Geziye katılan öğrencilerden alınan dönüşler gayet olumlu. Okulumuzun her türlü faaliyetlerinde desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Hasan Çiçek ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Şen‘e şükranlarımı sunarım “dedi.