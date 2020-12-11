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’Gazi Ağaç’lar 370 yaşında
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 30 Ağustos 1924’te Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nın temel atma törenine katılmak üzere geldiği Selkisaray Köyü’nü ziyaret eden Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurtuluş Savaşı’na tanıklık eden 370 yaşındaki anıt ağaçları inceledi.
KÜTAHYA 11.12.2020, 10:10
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 30 Ağustos 1924’te Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nın temel atma törenine katılmak üzere geldiği Selkisaray Köyü’nü ziyaret eden Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurtuluş Savaşı’na tanıklık eden 370 yaşındaki anıt ağaçları inceledi.36 metre yüksekliğindeki karakavaklara gövdelerinde yüzlerce şarapnel ve kurşun bulunduğu için yöre halkı tarafından “Gazi Ağaç” ismi verildiğini ifade eden Vali Çelik, “Burası şehitler diyarı. Her köşesinde bir kahramanlık hikâyesi, bir yaşanmışlık ve adanmışlık var. Buraya gelme duygusunu büyütmemiz lâzım. Kurtuluş Savaşı’ndaki zaferin gururunu, onurunu yaşatabilmek ve o ruhu hissettirmek bütünsel bir bakış açısıyla plan çıkarıp fonksiyon tanımlayacağız. Altıntaş’ımıza ve Dumlupınar’ımıza değer katmak için hep birlikte çalışacağız. Bu vesileyle bu toprakları vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.
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