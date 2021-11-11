Kütahya’da dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci Ahmet Yaylıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

66 yaşındaki Yaylıoğlu için öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Yaylıoğlu’nun cenaze namazına Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Yaylıoğlu’nun cenaze namazını Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş kıldırdı. Helallik alınmasının ardından naaşı bir süre eller üzerinde taşınan Yaylıoğlu, daha sonra cenaze aracına konuldu.

Gazeteci Mehmet ve Önder Yaylıoğlu’nun babası Ahmet Yaylıoğlu, Sultanbağı Mezarlığı’nda toprağa verildi.(EFE-)