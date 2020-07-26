Gazel, Aslanapa ilçesinde incelemelerde bulundu
MİLLETVEKİLİ İSHAK GAZEL, ASLANAPA İLÇESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Kütahya’nın Aslanapa ilçesini ziyaret eden AK Parti Kütahya Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi İshak Gazel, hasat yapan ciftçileri ziyaret ederek berketli bir hasat dönemi dilerken, biçerdöver kullanıp hasat yaptı.
Aslanapa ovasında üretilen buğdayın çok kaliteli olduğunu belirten Milletvekili Gazel, ’’Çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum. İnşallah emeklerinin karşılığını fazlasıyla alırlar. Aslanapa ilçemizde ve köylerimizde hasat dönemi bugün itibarıyla başladı. Aslanapa ilçemize bağlı Bayat köyümüzde başlayan hasat dönemine bizde dualarla katıldık. Hemşehrilerimizle hasbihalde bulunduk. Rabbim bereketli bir hasat dönemi nasip etsin’’ dedi.
Gazel, daha sonra Aslanapa Senişler köyünü ziyaret ederek, yapımı tamamlanan köy bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.
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