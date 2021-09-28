Furkan Süngü: "Allah yarışmada birincilik nasip etti, şükürler olsun"

Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye birincisi olan Kütahyalı Furkan Süngü, "Allah bana birincilik bana nasip etti, şükürler olsun" dedi.

Kütahya’da aldığı derecenin ardından Ege Bölgesi’nde de birinci olarak İstanbul Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki Türkiye finalinde de birincilik elde eden Süngü, öncelikli hedefinin hafızlık eğitimini tamamlamak olduğunu ifade etti.

Hafızlık eğitimine halen Kütahya Emir Sultan Kur’an Kursu’nda devam ettiğini dile getiren 11 yaşındaki Furkan Süngü, “Yarışmalara ilk önce Kütahya Ulu Camii’ndeki il finaline katıldığım ve onu kazandım. Ardından bölge finallerine gittim ve Ege bölgesinde birinci geldim. Daha sonra İstanbul’da düzenlenen Türkiye finallerine gittim ve Türkiye finalini de kazandım. Allah bu sevinci bana yaşattı çok şükür. Mutlu oldum. Diyanet İşleri Başkanımızda vardı fotoğraf çekindiler benimle. Türkiye birincisi olduğum için çok sevinçliyim, çok mutluyum. Öncelikle aileme ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Beni dinlediler sabırla, bana ders yaptırdılar burada. Bana destek verenlere teşekkür ediyorum. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’un tarihi mabetlerinde görev yapmak gibi bir hedefim var” dedi.