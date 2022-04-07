Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi’ni inceledi

Hititlerden sonra Anadolu’nun en eski, en gizemli halkı Frigler’in yaşadığı bölgenin tanıtımını artırmak amacıyla hazırlanan Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi’nde sona yaklaşıldı.

Sofça’daki merkezi inceleyen Vali Ali Çelik, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.