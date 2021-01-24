Fotoğraflarla Kütahya’yı tanıtacaklar

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği ile birlikte başlatılan "Fotoğraflarla Tarihim ve Kültürüm Kütahya Projesi’’ Çavdarhisar ilçesinde başladı.

İmzalanan protokol kapsamında böyle bir projede yer almaktan ve birlikte çalışmaktan dolayı duydukları memnuniyeti belirten İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yöneticileri ile Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği yönetici ve üyeleri, ’’Hedefimiz proje kapsamında ilimiz merkez ve ilçelerimizin tamamının ziyaret ederek buralarda yer alan tarihi, turistik, kültürel ve doğal güzelliklerin fotoğraflanması, bu fotoğrafların her türlü platform ve sosyal medya hesaplarında paylaşılarak İlimizin tanıtımına katkı sunulması ve görsel bir arşiv oluşturulmasıdır’’ dediler.

Proje ortakları, yürütülmekte olan bu proje kapsamında herkesin yardımına ve rehberliğine ihtiyaç duyduklarını ve bu yardımları çok önemsediklerini ifade ederek, kendilerine şimdiye kadar her zaman yardımcı olan ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini ifade ettiler.