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Firari şüpheli tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 4 ayrı yakalaması bulunan firari şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde 4 farklı dosyadan firari olan şüpheli Y.K. isimli kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Asayiş Büro Amirliği Ekipleri şüpheli şahsın aracında yapmış olduğu aramada 3 gram esrar, 1 gram metanfetamin, 1 adet silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

KÜTAHYA 21.09.2021, 12:37
Firari şüpheli tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 4 ayrı yakalaması bulunan firari şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde 4 farklı dosyadan firari olan şüpheli Y.K. isimli kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Asayiş Büro Amirliği Ekipleri şüpheli şahsın aracında yapmış olduğu aramada 3 gram esrar, 1 gram metanfetamin, 1 adet silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıs çıkarılmış olduğu adliye makamlarınca tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi’ne teslim edildi.

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