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Fildişi Sahili büyükelçisinden DPÜ’ye ziyaret

Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure ve Eğitim Ateşesi Diwa Mathilde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın daveti üzerine Kütahya Dumlupınar Üniversitesini ziyaret etti.

KÜTAHYA 25.04.2022, 11:10
Fildişi Sahili büyükelçisinden DPÜ’ye ziyaret

Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure ve Eğitim Ateşesi Diwa Mathilde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın daveti üzerine Kütahya Dumlupınar Üniversitesini ziyaret etti.

Üniversiteyi ziyaret eden Büyükelçi Khadidjata Toure’ye Eğitim Ateşesi Diwa Mathilde de eşlik etti. Rektör Kazım Uysal ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Şahmurat Arık ile DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu tarafından karşılanan Büyükelçilik heyeti, daha sonra Fildişi Sahili’li öğrencilerle bir araya geldi.

"DPÜ’de eğitim gören 92, Türkiye’de toplam 300 Fildişi Sahili öğrencisi bulunuyor”

İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Rektör Kazım Uysal, büyükelçinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ve bu ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi dileğini ifade ederek,” Üniversitemizin yürüttüğü uluslararasılaşma çalışmalarında halen üniversitemizde Türkçe öğrenen öğrencilerimizin ülke büyükelçileri tarafından yapılan bu ziyaretleri çok önemsiyorum. Öğrencilerimiz burada yalnız değiller. Gerek DPÜ TÖMER’de Türkçe öğrenen gerekse fakültelerde eğitimlerine devam eden Fildişi Sahili öğrencileri bizim emanetimizdir. Biz bu emanete sahip çıkıyoruz. Onların her sorununda yakından ilgileniyoruz ve burada rahat bir eğitim hayatı geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Büyükelçi ve eğitim ataşesinin üniversitemize gelerek çalışmalarımız hakkında yakından bilgi alması ve öğrencilerin sahip olduğu olanakları görmesi Fildişi Sahili’nin eğitime verdiği önemi göstermesi bakımından önemlidir. Üniversitemizde halen 92 Fildişi Sahili öğrencisi bulunmaktadır. Türkiye’de eğitim gören toplam 300 Fildişi Sahili öğrencisi bulunduğu göz önüne alındığında üniversitemiz bu ülkeden gelen öğrencilerin üçte birini barındırmaktadır. Öğrencilerimizin üniversitemizin imkanlarından ve eğitim olanaklarından memnun olması ve bu memnuniyetlerini burada dile getirmeleri bizi memnun etti. Önümüzdeki dönem Fildişi Sahili’nden daha fazla öğrencinin gelerek üniversitemizde eğitim almasını arzuluyoruz. Bu iş birliğinin artarak devam etmesi üniversitemiz ile Fildişi Sahili üniversiteleri arasında kurulacak iş birliklerinin hayata geçmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Büyükelçi ile yaptığımız görüşmelerde bu konunun kendisi tarafından da takip edileceğinin söylenmesi çok önemlidir. Kendilerine üniversitem adına teşekkür ederim” dedi.

Programda bir konuşma yapan Büyükelçi Toure, Üniversitenin kendilerine sunduğu davete teşekkür ederek başladığı konuşmasında,” Burada gerek bize gerekse öğrencilerimize gösterdiğiniz yakın ve samimi ilişkileri ve sağladığınız olanakları görünce kendi adıma ve ülkem adına memnuniyet duydum. Bundan sonra üniversitenize daha sık geleceğim. Burada Türkiye’ye ülkemizden gelen öğrencilerin önemli bir kısmının olması ve bu öğrencilerimizin sizlerden ve sağladığınız olanaklardan memnun olması bundan sonra birlikte daha çok iş birliği yapılacağının ve bunun bir zorunluluk olduğunun da göstergesidir. Buradan gördüğüm manzara öğrencilerimizin gözlerinden, duruşlarından mutlu olduklarını görebiliyorum. Önümüzdeki süreçte ülkemizde Türkçe öğretmek amacıyla üniversitenizin TÖMER temsilciliğini ülkemde açılması için otoritelerle görüşeceğim ve bu çalışmanın hayata geçmesi için takipçi olacağım. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için öğrencilerimizin eğitimlerine yaptığınız katkı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Etkinliğin ardından Büyükelçilik heyetine Germiyan Sokak ve Porselen Müzesi gezdirildi. Ardından da heyet, Bedesten’de düzenlenen iftara davet edildi. TÖMER’de görev yapan öğretim görevlileri ve öğrencilerin de katıldığı iftarın ardından ziyaret, karşılıklı hediyeleşmenin ardından sona erdi.

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