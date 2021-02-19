Kütahya Emetli genç sanatçı Ferhat Tuğcu, sözleri kendisine ait yeni şarkısına klip çekti.

Klip yönetmenliğini ve montajını Mehmet Emre Akdağ’ın üstlendiği ve çekimleri Emet ilçesinde yapılan parça, kısa sürede binlerce kez izlendi.

Müzik sevdalısı genç Ferhat Tuğçu, yaptığı açıklamada, ’’Lise yıllarımdan beri rap sözleri yazıyordum. Sürekli bir gün bu bestelerimi altyapılarıyla birlikte klip çekerek yayınlayacağım günlerin hayalini kuruyordum. Sırasıyla şarkılarımızı yayınlamaya başladık. Emetli hemşehrilerim de her zaman destekçim oldu. Bende Emet ilçemizi bir nebze de olsa tanıtabilmek için kliplerimi Emet’te çekiyorum. Asla pes etmeden çalışmalarıma devam edeceğim. Rap benim yaşam felsefem. Rap müziği seviyorum. Bu süreçte destek olan önce aileme, arkadaşlarıma ve kliplerimizi izleyen, beğenen, paylaşan ve yorum yapan tüm dinleyenlerime teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yeni şarkılarımla bu yolda adım adım ilerleyeceğim" dedi.