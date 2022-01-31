Fenerbahçe tırı Tavşanlı’da

Lisanslı ürünlerin satıldığı Fenerbahçe tırı, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 gün kalacak.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Kulübü’nün lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerbahçe tırı, Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı’nda yerini aldı.

Taraftarlarına geniş bir ürün yelpazesi sunan sarı lacivertli kulübün tırına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Tır sorumlusu, "Sabah 10.00 ile akşam saat 20.00 arası 3 gün boyunca ürünlerimiz ile burada, Tavşanlı’da taraftarların hizmetinde olacağız. Lisanslı ürünlerimiz olan formaları, aksesurları, sezon ürünleri, atkı ve berelerden isteyen taraftarımız gelip alabilir" dedi.