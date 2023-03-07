Fen Lisesi öğrencileri depremzedeler için seferber oldu

Kütahya’nın Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri, geliri depremzedelere gönderilmek kermes açtı.

Okul kantininde öğrenciler tarafından düzenlenen kermes etkinliğinde her öğrenci evinde kendi yaptığı ya da annesine yaptırdığı yiyecekleri öğretmenler ve velilerin beğenisine sundu.

Okul kantininde gün boyu devam edecek olan kermesten elde edilecek gelir, depremzedeler için AFAD’a bağışlanacak.