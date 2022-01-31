Fabrikada “Afet Farkındalık ve Hafif Arama Kurtarma” eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Müdahale Ekibi tarafından, bir fabrika bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibi’ne yönelik “Afet Farkındalık ve “Hafif Arama Kurtarma” eğitimleri verildi.

Afet Farkındalık eğitimiyle, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

Hafif Arama Kurtarma Eğitimiyle ise, olabilecek afetlerden önce profesyonel ekipler gelene kadar yapılması gereken çalışmalar katılımcılara teorik ve pratik olarak aktarıldı.

Eğitimin ardından katılımcılara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne ait tam donanımlı kurtarma aracı ve araca ait ekipmanlar tanıtıldı.