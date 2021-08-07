Evliya Çelebi Mahallesi’ne 3 bin tonluk su deposu

Kütahya’nın farklı mahallelerinde ihtiyaç duyulan içme suyu depoları hızla tamamlanıyor. Son olarak Evliya Çelebi Mahallesi’nde yapımı süren 3 bin tonluk içme suyu deposu inşaatını inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahallelerin su sorunu çözmek adına başlatılan proje çalışmaları bir bir hayata geçiyor. Açılışı yapılan mahalle su depolarının yanında, Evliya Çelebi Mahallesine ve çevresindeki 4 mahalleye hizmet verecek olan su deposu inşaatını inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, su deposunun tamamlandığında 4 mahalleye hizmet vereceğini söyledi. Başkan Işık açıklamasında, “26 Haziran tarihinde temelini attığımız Evliya Çelebi Mahallesi 3 bin tonluk içme suyu depomuzun inşaatı devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanmak üzere. Yüklenici firmamıza bu işi hızlı bir şekilde yaptığı için teşekkür ediyoruz. Bu depomuz tamamlandığında buradan 4 mahallemize içme suyu sevkiyatı yapılacak. Bahçelievler Mahallemiz, Ziraat Mahallemiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallemiz, Evliya Çelebi Mahallemiz ile birlikte Çamlıca villalar bölgesi dahil olmak üzere buradan içme suyu verilecek. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.