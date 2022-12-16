Evliya Çelebi Hastanesinde turuncu kod tatbikatı gerçeği aratmadı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehlikelere yönelik turuncu kod tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2022 Afet Tatbikat yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle, bütünleşik afet yönetimi anlayışı çerçevesinde, HAP Başkanı Operasyon Şefi Uz. Dr. Sercan Şimşek koordinatörlüğünde, Hastane Sivil Savunma Birimi, Acil Servis Hekim ve Hemşireleri, Güvenlik Ekipleri ve diğer görevli ekiplerin katılımıyla, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan KBRN tatbikatı gerçeği aratmadı.

Tatbikatta, kimyasal maddeye maruz kalan çalışanlara, Turuncu Kod alarmı verilerek, KBRN ekibinin alarma geçmesiyle başladı. Koruyucu kıyafet giymiş, müdahale ekiplerinin gerekli yol, çevre ve saha güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından tatbikat, görevli ekiplerce gerekli işleyişi yerine getirerek başarılı bir şekilde devam etti. Tatbikat, yaralıların gözlem altına alınmasıyla başarıyla sona erdi.