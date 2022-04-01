Evliya Çelebi Hastanesi’nde Post Covid Polikliniği hizmet vermeye başladı

KSBÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (AD) koordinasyonunda KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Ek Hizmet Binasında Post Covid Polikliniği açıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Aile Hekimliği AD’den Dr. Öğr. Üyesi Adem Durmaz, “Her gün yeni bilgiler edindiğimiz ve hala sonucunun nasıl olacağını tahmin edemediğimiz bir pandemi yaşamaktayız. Kütahya’da birçok insanın Korona virüs hastalığını geçirdiğini bilmekteyiz. Bu hastalık özellikle yaşlı ve beraberinde ek kronik hastalığı olan bireylerde daha ağır bir klinik tablo ile seyretmektedir. Maalesef bazen (özellikle akciğerlerimizde fibrozis gibi) vücudumuzda kalıcı izler bırakabilmektedir. Hatta sizlerin de bildiğiniz gibi bazı şikayetlerin 1-1,5 yıl süresince devam ettiği araştırmalarda gösterilmiştir. Kütahya’da yapmış olduğumuz bir araştırmada Korona enfeksiyonu sonrasında en fazla yorgunluk semptomu başta olmak üzere sırasıyla kas ağrıları, hafıza sorunları, eklem ağrıları, koku bozuklukları gözlendiğini saptadık. Bu poliklinik vasıtasıyla, özellikle yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş hastalara ve bu hastalığı ağır bir şekilde atlatmış olan tüm diğer bireylere hizmet verilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle açılan Post Covid Polikliniği, FTR Hastanesi Ek Hizmet Binasında hizmet vermeye başlamıştır. Polikliniğimize başvuran hastalar, Göğüs Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimleri, Kardiyoloji, Psikiyatri, KBB ve Dahiliye hekimlerimiz, fizyoterapist, ergoterapist, psikolog, hemşire ve diyetisyenlerden oluşan sağlık çalışanlarımızın katkılarıyla multidisipliner olarak ele alınmakta ve tedavi planlamaları yapılmaktadır. Ayrıca belli zaman aralıklarıyla takip edilmesi gereken hastalara, kontrol randevuları verilerek tekrar müracaatları sağlanmaktadır” dedi.