Evliya Çelebi Hastanesi’nde ’Kırmızı Kod Fiili Yangın Tatbikatı’ gerçeği aratmadı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Bina ve Ek Bina, Vefa Psikiyatri Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Binası’nda, koordinasyon sağlanarak işbirliği içerisinde HAP Başkanı, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan Koordinatörlüğünde Hastane HAP Planları Kırmızı Kod Fiili Tatbikatı gerçekleştirildi.

Her an, her türlü afete ve olumsuzluklara hazırlıklı olunması amacıyla yapılan tatbikatta, yangın, bina boşaltma, hasta ve personel tahliyesi, yaralılar için yatak ayarlanması, ameliyathanenin hazır hale gelmesi, güvenlik önlemleri, psikolojik danışma desteği sağlanması konularında çalışma yapıldı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi İtafaiye Amirliği, Çinigaz, Tedaş, Hastane Sivil Savunma Birimi ile personelin katıldığı tatbikat sonunda bir açıklama yapan HAP Başkanı, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, “Temennimiz Doğal afet ve felaketlerin hiç yaşanmamasıdır. Fakat yaşanması halinde her zaman hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. Bunun için planlanan tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm personellerimize ve diğer kurumlardan misafirlerimize teşekkür ederim” dedi.