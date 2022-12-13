Evliya Çelebi Hastanesinde Acil Servis işleyiş süreci masaya yatırıldı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, verimlilik ve kalite rehberi gereğince acil servis işleyiş süreci eğitimlerinin ilk grup toplantısı gerçekleştirildi.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, iletişimin önemine vurgu yaptığı toplantının açılış konuşmasında, “Hastanemizde ciddi ve özellikli işlemler yoğunlukla yapılmakta. Sizlerde özveri ile acil servis gibi zor bir alanda görev yapmaktasınız. İlk ve acil vakalar buraya gelmekte. Onun için iyi bir iletişim her şeyin başında gelmektedir. Bu eğitimde, acil servis işleyiş süreçlerinin takip edilmesine yönelik, olabilecek sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi, işleyişin iyileştirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Hepinize teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim” dedi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, Müdür Yardımcıları, Acil Servis Sorumluları ve çalışanlarının katıldığı toplantıda. Eğitim Birimi Hemşireleri tarafından sunum gerçekleştirildi.