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Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kronik Yara Bakım Polikliniği

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kronik Yara Bakım Polikliniğinin hizmete girdiği bildirildi.

KÜTAHYA 17.08.2021, 13:03
Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kronik Yara Bakım Polikliniği

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kronik Yara Bakım Polikliniğinin hizmete girdiği bildirildi.

Poliklinik sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ali Cihat Yıldırım, Kronik Yara Bakım Polikliniğinin ana binada hizmete girdiğini söyledi.

Yıldırım, “ Pazartesi öğleden sonra kronik yarası olan hastalara bakıyoruz. Ayrıca başta enfeksiyon hastalıkları, kalp damar cerrahisi, ortopedi ve benzeri branşlardan oluşan yara bakım konseyinde kronik yarası olan hastaları değerlendirip tedavilerini yönlendiriyoruz”
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